Crans-Montana, indagato anche il responsabile per la sicurezza pubblica

È la quarta persona a finire nel registro degli indagati dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune svizzero
L'ingresso del bar del Constellation - Foto Epa/Jean-Cristophe Bott © www.giornaledibrescia.it
Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, anche l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulterebbe indagato nell’inchiesta sul incendio di Capodanno del Constellation dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.

Secondo quanto riferiscono alcuni media francofoni, quest’ultimo indagato sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio.

