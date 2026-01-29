Crans-Montana, indagato anche il responsabile per la sicurezza pubblica

Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, anche l’attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulterebbe indagato nell’inchiesta sul incendio di Capodanno del Constellation dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite.

Secondo quanto riferiscono alcuni media francofoni, quest’ultimo indagato sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio.