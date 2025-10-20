Corruzione per appalti pubblici, i patteggiamenti chiudono il caso
La Procura di Brescia aveva scovato un sistema di turbativa d’asta per pilotare gli appalti di E-Distribuzione: la Valcart di Rogno otteneva bandi su misura in cambio di tangenti
Corruzione per appalti, patteggiamenti
Dagli accordi sottobanco per favorire un’azienda a scapito di un’altra, a quelli alla luce del sole sottoscritti in tribunale. Si è chiuso con quattro patteggiamenti, infatti, il caso giudiziario su un sistema di corruzione e turbativa d’asta per pilotare gli appalti di E-Distribuzione, società del gruppo Enel, emerso da un’inchiesta della Procura di Brescia poi passata per competenza territoriale a Novara. Corruzione per appalti pubblici: imprenditore verso il processo La denuncia A far scattar
