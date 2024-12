Corea del Sud, il presidente ha dichiarato la legge marziale

Il presidente conservatore della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato la legge marziale d’emergenza, accusando l'opposizione di sinistra – che ha la maggioranza nell'assemblea nazionale – di avere simpatie nordcoreane e di complottare una ribellione. In un discorso televisivo tenutosi a tarda notte (secondo l'orario coreano), Yoon ha dichiarato che avrebbe «eliminato le forze antistatali il più rapidamente possibile e normalizzato il Paese». Si è anche impegnato a «sradicare le forze filo-nordcoreane e a proteggere l'ordine democratico costituzionale», chiedendo al popolo sudcoreano di credere in lui e di tollerare «alcuni inconvenienti». Non ha però spiegato come verrà applicata la legge marziale.

La reazione dell’opposizione

In risposta, i leader dell'opposizione hanno convocato il parlamento e hanno denunciato la dichiarazione della legge marziale come incostituzionale. Yoon è da mesi ai ferri corti con l'opposizione, che lo accusa di avere tendenze autoritarie. La scorsa settimana, i partiti di sinistra hanno anche votato per tagliare quasi 3 miliardi di dollari dal bilancio proposto per il 2025, una mossa vista come un tentativo di contrastare la presidenza. L'acuirsi delle tensioni e l'annuncio della legge marziale hanno già avuto effetti sul mercato valutario: il won sudcoreano è crollata ai minimi da novembre 2022 e al momento perde l'1,6% rispetto al dollaro, scambiando a 1430,9.