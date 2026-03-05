La Cooperativa Bessimo si rifà il logo con un contest: vince la girandola

Per celebrare i suoi 50 anni la Cooperativa Bessimo, realtà che opera dal 1976 nel campo del recupero e reinserimento di soggetti tossicodipendenti, ha deciso di rifare il logo. Per farlo ha deciso di interpellare gli studenti del corso di Grafica dell’Accademia SantaGiulia di Brescia.

Grazie alla collaborazione, avviata già lo scorso anno, sono stati presentati 33 progetti, fra questi la Cooperativa ha scelto i cinque finalisti che ieri mattina sono stati convocati nell’aula magna di via Tommaseo per scoprire chi di loro fosse il vincitore del contest. A vincere è stata la girandola delle studentesse Diana Perruccio, Ilaria Tagliaferri, Alexandra Tofan: «Siamo molto emozionate e contente – hanno detto –. Siamo arrivate alla girandola quasi casualmente, durante un brainstorming, l’abbiamo vista e abbiamo pensato subito fosse il simbolo perfetto perché si muove anche con una leggera brezza».

Le vincitrici del contest - © www.giornaledibrescia.it

Accademia SantaGiulia, che da sempre affianca attivamente diverse realtà con scopo sociale attive sul territorio e promuove la creazione di relazioni professionali con esse, è partner orgogliosa di questo progetto: «La collaborazione con la Cooperativa di Bessimo Onlus rappresenta per la nostra Accademia un esempio concreto di come la didattica possa intrecciarsi con la realtà –, ha detto il Direttore dell'Accademia SantaGiulia, Paolo Sacchini –. Confrontarsi con un committente reale, con richieste precise e con la prospettiva di vedere il proprio progetto diventare strumento effettivo di comunicazione, significa per gli studenti misurarsi con responsabilità, tempi e standard professionali».

Soddisfatti della collaborazione con l’Accademia, che è già attiva da anni, la cooperativa che ha premiato l’originalità ma anche la coerenza rispetto alla propria missione: «Scegliere è stato molto difficile – ha detto la presidente della Cooperativa –, ma ci ha colpito l’entusiasmo e la voglia di tutti questi ragazzi e ragazze. Sono stati incontri molto belli».