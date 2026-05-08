Come risparmiare carburante: la velocità deve essere costante

Tensioni internazionali e blocco dello stretto di Hormuz hanno portato a importanti (e non previsti) aumenti dei costi energetici e dei carburanti, con un forte impatto per la spesa che ogni automobilista deve sostenere per la mobilità nel lavoro e nel tempo libero. Con l’aiuto degli esperti in ogni singolo settore e delle fonti ufficiali o più accreditate, è possibile redigere al riguardo un decalogo con le regole d’oro per ottimizzare i costi di viaggio in base alla alimentazione del veicolo e alla tipologia del suo impiego.
Guida fluida
In primo luogo, qualunque sia il sistema propulsivo o il carburante utilizzato, la prima raccomandazione è quella di adottare una guida fluida e predittiva. Evitando frenate e accelerazioni brusche e mantenendo - sia in autostrada che nelle tangenziali e nella situazioni extraurbane - una velocità costante permette di risparmiare fino al 30% di carburante, circa 1,59 litri ogni 100 km, cioè 2,80 euro su questa percorrenza. Sempre tenendo conto di tutte le tipologie di vetture, sono essenziali il controllo e il ripristino della pressione pneumatici. Le gomme sgonfie aumentano l’attrito con l’asfalto e costringono il motore a sforzarsi di più. Un calo di pressione di soli 0,5 bar rispetto al valore indicato dal costruttore, può aumentare i consumi del 5%. Tenendo d’occhio i pneumatici il risparmio stimato è di circa 40-60 euro all’anno su una percorrenza media di 15.000 km.
Velocità
Con i veicoli con motore termico (benzina, gasolio, Gpl e metano) è anche importante rispettare la velocità autostradale green. Scendere da 130 km/h a 110 km/h in autostrada può far risparmiare tanto carburante, fino al 20-25% di carburante. Questo permette di ridurre da 2,5 a 4 euro il costo ogni 100 km.Ricordiamo che la velocità ideale per l’efficienza dei motori termici è solitamente compresa tra 60 e 80 km/h.
Climatizzatore
Altra area di possibile intervento per tagliare i costi è la gestione termica e della climatizzazione, consiglio che vale per tutte le auto ma soprattutto per le 100% elettriche. L’aria condizionata incide pesantemente, soprattutto in città. Sulle auto a batteria, il riscaldamento invernale può aumentare il consumo fino al 30%. Adottando una gestione intelligente - e sopportando un po’ di più le temperature esterne stagionali - è possibile risparmiare fino al 10% carburante sui tragitti brevi.