Come cambiano i funerali: più cremazioni e sale del commiato

Sempre più persone chiedono l’affidamento dell’urna a casa e la dispersione delle ceneri, ma la novità più grande sono le case del commiato

Visite nei cimiteri a Ognissanti - Foto © www.giornaledibrescia.it

«È sincero il dolore di chi piange in segreto» scriveva Marco Valerio Marziale. In questi giorni dedicati ai defunti, a molti, affiorano ricordi, fatti e parole che riguardano i cari che non ci sono più. Ognuno vive il lutto in maniera personale e, proprio per questo, negli ultimi anni, vengono chiesti servizi funebri molto diversi tra loro. Al di là delle richieste eccentriche che non sono poi così comuni, ci sono tendenze che si sono affermate anche in questo settore, ma andiamo con ordine. Og