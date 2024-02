Colpito da un pacco, trasporto in elisoccorso per un dipendente delle Poste di Edolo

Ancora un infortunio sul lavoro nella nostra provincia. Attorno alle 8.30 un dipendente delle Poste è rimasto ferito all'interno del centro smistamento postale di Edolo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo è stato colpito da un pacco caduto mentre insieme ad altri colleghi stava caricando un camion. Per l'uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato necessario un trasporto in volo con l'elisoccorso in codice giallo.