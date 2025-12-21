Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Clusone, chiuso un night club: clienti armati e violazioni sulla sicurezza

Controlli di polizia e carabinieri con Nas e ispettorato del lavoro: sanzioni per 7mila euro e attività sospesa
Carabinieri - Foto © www.giornaledibrescia.it
Carabinieri - Foto © www.giornaledibrescia.it
AA

La polizia di Stato di Bergamo e i carabinieri di Clusone hanno chiuso un night club di Clusone, in Valle Seriana, dove, nel corso di un controllo assieme ai Nas di Brescia e ai carabinieri dell'Ispettorato del lavoro di Bergamo, sono state accertate violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ma anche trovati clienti armati.

Tra le contestazioni, l'omessa redazione del piano di emergenza e di evacuazione, l'omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e l'omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Tutte violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative per 7mila euro. La mancata redazione del piano di emergenza e di evacuazione ha poi portato alla sospensione dell'attività sino alla sua regolarizzazione.

Il controllo si è esteso ai clienti, alcuni con precedenti di polizia e trovati in possesso di armi: uno con un grosso coltello con fodero collegato alla cintura; un altro è stato trovato con un coltello in tasca e altri due nella sua auto insieme a una pistola finta con tappo rosso occultato da vernice nera. Per loro è in valutazione l'adozione di misure di prevenzione personali. Anche l'area esterna al locale è stata sottoposta a verifica: qui due persone sono risultate positive su controlli alcolimetrici e quindi segnalate all'autorità giudiziaria; un'altra è stata sanzionata amministrativamente.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
night clubcarabinieriClusone
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario