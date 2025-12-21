Clusone, chiuso un night club: clienti armati e violazioni sulla sicurezza

La polizia di Stato di Bergamo e i carabinieri di Clusone hanno chiuso un night club di Clusone, in Valle Seriana, dove, nel corso di un controllo assieme ai Nas di Brescia e ai carabinieri dell'Ispettorato del lavoro di Bergamo, sono state accertate violazioni della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ma anche trovati clienti armati.

Tra le contestazioni, l'omessa redazione del piano di emergenza e di evacuazione, l'omessa nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria e l'omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti. Tutte violazioni che hanno portato a sanzioni amministrative per 7mila euro. La mancata redazione del piano di emergenza e di evacuazione ha poi portato alla sospensione dell'attività sino alla sua regolarizzazione.

Il controllo si è esteso ai clienti, alcuni con precedenti di polizia e trovati in possesso di armi: uno con un grosso coltello con fodero collegato alla cintura; un altro è stato trovato con un coltello in tasca e altri due nella sua auto insieme a una pistola finta con tappo rosso occultato da vernice nera. Per loro è in valutazione l'adozione di misure di prevenzione personali. Anche l'area esterna al locale è stata sottoposta a verifica: qui due persone sono risultate positive su controlli alcolimetrici e quindi segnalate all'autorità giudiziaria; un'altra è stata sanzionata amministrativamente.