Ciclista investita a Darfo Boario Terme: è grave

Una ciclista è stata investita questa mattina a Darfo Boario Terme, in via Gaioni, nella zona del Centro congressi: le sue condizioni sono gravi e – dopo essere stata intubata – è stata trasportata all’ospedale Civile con l’elisoccorso arrivato da Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita. La donna, una 53enne residente in paese, è stata travolta da una jeep Renegade che proveniva da una via trasversale: il conducente è ripartito dallo stop senza accorgersi del fatto che la ciclista stesse sopraggiungendo proprio in quell’istante.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Camunia soccorso, l’auto medica del 112 e i carabinieri.