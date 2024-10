Ci sono forti rallentamenti verso il lago, tra A4 e tangenziale

Due diversi incidenti – fortunatamente senza feriti gravi – stanno rallentando e in alcuni casi bloccando la circolazione tra la città e il lago di Garda con tempi di percorrenza che si sono inevitabilmente dilatati anche per il gran numero di mezzi in transito in vista del ponte di Ognissanti.

Il primo incidente è avvenuto tra le 15 e le 16 sul tratto autostradale tra il casello di Brescia Est e quello di Desenzano del Garda in direzione Verona. L’incidente ha provocato dei feriti, nessuno dei quali al momento risulta in gravi condizioni.

Il secondo si è verificato in tangenziale sud, all’altezza di Mazzano.