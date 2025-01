Chiude il Punto Einaudi di Brescia, ma si pensa già alla rinascita

Einaudi chiude tutti i punti vendita in Italia e tra le 30 librerie che abbasseranno per sempre la serranda entro giugno ci dovrebbe essere anche quella di via Pace che, però, potrebbe – il condizionale è d’obbligo anche solo per scaramanzia – aprire sotto un altro nome o un’altra insegna.

Fabio Baldassi, da 35 anni anima del negozio di via Pace, infatti, conferma che vuole «continuare con una formula diversa che non abbiamo ancora individuato: mi piacerebbe una libreria indipendente – dice – appoggiandomi, però, ad un gruppo editoriale». Il dialogo con diverse case editrici è stato aperto, ora bisogna solo vagliare le varie opzioni e, poi, decidere quale strada intraprendere. L’obiettivo è non snaturare una realtà che ha un’identità ben precisa, radicata e, soprattutto, che funziona: «Nell’ultimo anno – sottolinea Baldassi – abbiamo registrato anche un aumento della clientela; le librerie sono realtà con fatturati che non variano molto di anno in anno e un aumento del 5-10% è, quindi, importante».

La festa

E mentre si aspetta di capire il futuro della libreria (e l’ultimo giorno da Punto Einaudi fissato per il 30 giugno), dal 2 gennaio non esiste più il conto rateale, metodo di pagamento che ha caratterizzato queste librerie. L’11 gennaio, poi, è in programma una festa per celebrare il compleanno della libreria («e il mio compleanno che cade in questi giorni» dice Baldassi) alla quale parteciperanno amici, clienti, sostenitori e alcuni autori Einaudi come Marco Belpoliti e Beatrice Salvioni: «Abbiamo avuto molte adesioni e se anche ne venissero la metà saremo pieni» aggiunge Baldassi con un certo orgoglio.

Il Punto Einaudi di via Pace © www.giornaledibrescia.it

«Sono molto soddisfatto di aver lavorato in tutti questi anni con Einaudi – aggiunge –, tra le migliori edizioni italiane secondo me. Voglio continuare a mantenere l’identità del punto vendita e la sua formula che ha portato diversi lettori di fascia medio-alta tra i nostri scaffali. Tra questi – aggiunge – negli ultimi anni abbiamo notato anche un ringiovanimento grazie all’arrivo di molti studenti delle superiori e universitari».