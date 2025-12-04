Giornale di Brescia
Cronaca

Chiesa bresciana in lutto, addio a monsignor Delpero

Aveva 83 anni. Originario di Ponte di Legno, negli anni ’70 era stato curato in diversi paesi del Bresciano, divenendo poi parroco prima a Zurlengo, quindi a Edolo. Parroco a Cellatica fra il 2007 e il 2010, era divenuto in quell’anno canonico della Cattedrale di Brescia
Monsignor Delpero - © www.giornaledibrescia.it
Monsignor Claudio Delpero, canonico della Cattedrale, è morto martedì sera all’età di 83 anni. Si è spento all’ospedale Civile di Brescia, dove era ricoverato.

Originario di Ponte di Legno, vi era stato ordinato sacerdote nel 1966. Dopo gli studi romani e una lunga permanenza in America Latina, negli anni ’70 era stato curato in diversi paesi del Bresciano, divenendo poi parroco prima a Zurlengo, quindi a Edolo. Dal ’92 l’esperienza come fidei donum per nove anni in Messico e poi per altri due in Siria. Con il ritorno in Italia, anche l’impegno nella docenza (dopo quella giovanile al Seminario della nostra Diocesi) alla Facoltà teologica dell’Italia centrale di Firenze. Parroco a Cellatica fra il 2007 e il 2010, era divenuto in quell’anno canonico della Cattedrale di Brescia.

Il funerale

La camera ardente è allestita nella cappella dell’obitorio del Civile di Brescia, che lascerà oggi alle 17 per raggiungere il Duomo. La veglia funebre, presieduta da mons. Gabriele Filippini, presidente del Capitolo della Cattedrale, avrà luogo subito dopo, alle 18.30. Il funerale, presieduto dal vescovo Tremolada, sarà celebrato invece domani, venerdì 5 dicembre, alle 9 in Cattedrale.

Nel pomeriggio, alle 14.30, la messa esequiale nella Parrocchiale di Ponte di Legno, presieduta da mons. Angelo Gelmini, Vicario Generale della Diocesi di Brescia. Quindi la sepoltura nel cimitero dalignese.

