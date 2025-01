Charlie Hebdo, a dieci anni dall’attentato di Parigi

«Je suis Charlie». Io sono Charlie. Dieci anni fa questa frase spopolò, riempiendo i cartelli delle piazze stracolme di gente e gli hashtag dei vari social media. Il 7 gennaio del 2015 la sede del giornale satirico francese Charlie Hebdo subì un violento attaccato terroristico da parte della branca yemenita di Al-Qa'ida. Il periodico da sempre pubblica vignette e articoli spregiudicati, soprattutto nei confronti dell’estrema destra e delle tradizioni religiose: in particolar modo Cristianesimo, Islam ed Ebraismo.

Poco prima di mezzogiorno due individui con il volto coperto entrarono – minacciando la vignettista Corinne Rey – nella sede parigina del giornale: armati di AK-47 e gridando «Allah è grande» aprirono poi il fuoco contro i dipendenti. In totale le vittime dell’attentato furono 12. Oltre a chi si trovava all’interno della redazione, persero la vita anche un addetto alla manutenzione, un agente di polizia e un responsabile della sicurezza del giornale.

France commemorated the victims of the deadly assault on the Charlie Hebdo satirical magazine 10 years ago that began a spate of Islamist militant attacks on the country and caused division over press freedoms https://t.co/xxllgLzSAT pic.twitter.com/BFWPp9qjGW