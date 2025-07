Cessione di Iveco, alla Camera Benzoni interroga il ministro Urso

In diretta dall'Aula di Montecitorio c’è il question time alla Camera dei deputati. Il deputato bresciano di Azione Fabrizio Benzoni interroga il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla trattativa tra Exor e Tata motors per la cessione del gruppo Iveco, con particolare riferimento alle relative garanzie occupazionali e di investimento.