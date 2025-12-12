Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Cessione di Gedi ai greci, giornalisti di Repubblica in sciopero

Incontro tra i vertici e il sottosegretario Alberto Barachini, che ha chiesto la tutela dei livelli occupazionali e la garanzia dell’indipendenza editoriale delle testate di proprietà del gruppo
John Elkann, Ceo di Exor - Foto Ansa/Bruno Brizzi © www.giornaledibrescia.it
John Elkann, Ceo di Exor - Foto Ansa/Bruno Brizzi © www.giornaledibrescia.it
AA

Il comitato di redazione di Repubblica ha proclamato per oggi, venerdì 12 dicembre, uno sciopero «a tutela della nostra identità e del perimetro di lavoratrici e lavoratori del giornale di fronte all’annunciata cessione» del quotidiano e di tutto il gruppo Gedi al greco Kyriakos Pierrakakis. «Il sito – si legge in una nota – non sarà aggiornato dalle 7 di domani alle 7 di sabato 13».

La manifestazione

I giornalisti della redazione di Bari sono scesi in piazza per la manifestazione organizzata dalla Cgil nel giorno dello sciopero generale contro la manovra: «Manifestiamo perché vogliamo tutelare, con il nostro impegno e tutte le nostre capacità, i principi cardine della Costituzione e tra questi la libertà di stampa e il pluralismo necessario a garantire un dibattito democratico – il messaggio letto dal palco –. Questi principi oggi sono messi in discussione da autocrati, da strapoteri economici e finanziari che si reputano al di sopra di ogni legge, da forze politiche pronte ad approfittare della crisi di fiducia delle istituzioni e del caos che ne consegue».

L’incontro

I vertici di Gedi, intanto, sono stati ricevuti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini

Nel corso dell’incontro l’esponente dell’esecutivo ha chiesto «elementi informativi in merito alla definizione di eventuali accordi di cessione e l’impegno dell’azienda ad inserire in tali accordi la tutela dei livelli occupazionali e la garanzia dell’indipendenza editoriale di testate storiche che rappresentano un importante asset dell’ecosistema informativo pluralistico nazionale».

«Sollecitiamo il gruppo – ha detto Barachini – alla massima trasparenza in tutte le fasi della trattativa e, in particolare, chiediamo di essere aggiornati rispetto a eventuali partecipazioni extraeuropee del veicolo societario interessato all’acquisto».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GediscioperovenditaJohn Elkann
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario