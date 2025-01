Cecilia Sala è libera: sta tornando in Italia

La giornalista italiana Cecilia Sala è stata liberata e sta rientrando in Italia. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota, specificando che è «decollato pochi minuti fa, da Teheran, l'aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala». «Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia», si specifica nella nota.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni «esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi». Giorgia Meloni «ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa».

Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa! pic.twitter.com/zhvUjbuG5L — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 8, 2025

«La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al Governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!», Così in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.