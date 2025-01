L’Iran: «Aperta un’inchiesta su Sala, nessun legame con Abedini»

Non esiste alcun collegamento tra l'arresto a Teheran di Cecilia Sala e quello in Italia di Mohammad Abedini Najafabadi. A dirlo è il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei. Per il caso Sala, ha aggiunto Baghaei, è stata aperta un'inchiesta.

La detenzione

La giornalista italiana è stata arrestata dalle autorità iraniane il 19 dicembre scorso, e da allora si trova in regime di isolamento completo. È costretta a dormire sul pavimento con due coperte, illuminata da una luce al neon che resta accesa ventiquattro ore su ventiquattro. Non le è permesso vedere nessuno, e il cibo le viene consegnato attraverso una fessura della porta della sua cella.

Leggi anche Imprigionata in Iran, Cecilia Sala costretta a dormire per terra

Mohammad Abedini, cittadino iraniano, è stato invece arrestato in Italia su mandato americano, con l'accusa di esportazione di tecnologia sensibile statunitense in Iran e violazione delle sanzioni americane.

#Mattarella: Interpreto, in queste ore, l'angoscia di tutti per la detenzione di #CeciliaSala. Le siamo vicini in attesa di rivederla al più presto in Italia. Quanto avviene segnala ancora una volta il valore della libera informazione pic.twitter.com/UoFgVluLUw — Quirinale (@Quirinale) December 31, 2024

Il portavoce

Baghaei riafferma la posizione iraniana sul caso Cecilia Sala, spiegando che la giornalista è in stato di detenzione per «aver violato le leggi iraniane», ricordando poi che «la comunicazione degli ultimi sviluppi e i dettagli riguardo al caso spetta al portavoce della magistratura».

Riguardo alla detenzione e all'arresto di Abedini, il portavoce è netto: «Consideriamo questa una forma di presa di ostaggio nei confronti dei cittadini iraniani. La loro accusa è infondata. La nostra richiesta è che le relazioni con l'Iran non vengano influenzate dalle volontà di terzi. Abbiamo seguito la questione fin dall'inizio».