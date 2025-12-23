Giornale di Brescia
Alla Cascina Maggia oltre 60 trattori per gli auguri di buon Natale

Roberto Manieri
Il raduno è stato organizzato dai membri dell’associazione di categoria Agricoltori Italiani: è stato anche un momento di riflessione tra colleghi
  • Gli auguri degli Agricoltori Italiani alla Cascina Maggia
    Gli auguri degli Agricoltori Italiani alla Cascina Maggia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
AA

Agricoltori e città di Brescia uniti attorno all’albero di Natale: un messaggio di dialogo, tradizione e memoria. A partecipare all'evento che ha riunito oltre 60 trattori sono stati gli agricoltori del territorio che hanno organizzato l’allestimento di un albero di natale come gesto simbolico di auguri, unità e vicinanza alla città di Brescia. Un’iniziativa semplice ma carica di significato, nata per rafforzare il legame tra il mondo agricolo e la comunità cittadina, valorizzando le tradizioni e le radici italiane.

Riflessioni

L’evento ha rappresentato anche un momento di confronto e riflessione tra colleghi agricoltori, in una fase particolarmente complessa per il settore primario. La situazione dell’agricoltura italiana appare infatti sempre più critica: il prezzo del latte continua a crollare, il listino dei suini è in costante calo e l’intero comparto sta affrontando quella che molti operatori definiscono una vera e propria «tempesta perfetta». In questo contesto, gli agricoltori ribadiscono la necessità di un approccio responsabile e costruttivo. «Non è il momento di gesti estremi o di proteste fini a sé stesse – spiegano gli organizzatori – ma di lavorare insieme, con serietà e unità, per individuare soluzioni concrete in grado di garantire dignità e sostenibilità al lavoro agricolo».

L’iniziativa ha avuto anche un forte valore umano e simbolico: l’evento è stato dedicato al ricordo di Valerio, amico e collega scomparso pochi mesi fa, la cui passione per l’agricoltura e il senso di appartenenza alla comunità restano un esempio vivo per tutti. «L’auspicio è che questo momento possa rappresentare l’inizio di un percorso di dialogo, collaborazione e rinascita, fondato sul rispetto del lavoro agricolo e sul valore strategico dell’agricoltura per il futuro del Paese» ha detto il portavoce di Agricoltori Italiani Lombardia, Davide Pedrotti.

Argomenti
Agricoltori Italianiauguri Natale
  3. Ricarica la pagina se necessario