Maschere, parrucche, costumi: maxi sequestro di Carnevale

Paolo Bertoli
La Guardia di Finanza di Brescia ha intensificato le attività nei negozi specializzati di tutta la provincia: 678mila articoli ritenuti non a norma e sequestrati, sanzioni per 210mila euro
Maschere, parrucche e costumi di Carnevale non conformi e per questo potenzialmente pericolosi. In vista del Carnevale la Guardia di Finanza di Brescia ha intensificato le attività a tutela della sicurezza dei consumatori con ispezioni e controlli nei negozi che trattano questo tipo di articoli in tutta la provincia.

Nel complesso sono stati sequestrati 678mila articoli ritenuti non a norma e sono state erogate, nei confronti di di sette soggetti, sanzioni per 210mila euro in totale. I titolari sono stati segnalati alla Camera di commercio. Gli esercizi commerciali in cui sono state riscontrate le irregolarità si trovano nei comuni di Brescia, Bedizzole, Palazzolo, Castel Mella, Darfo, Paratico, Pisogne e Vobarno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Carnevale 2026Guardia di Finanza
