Capriolo lo carica e lo colpisce al petto, muore uomo in mountain bike

Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 9,30, a Pontida, nella Bergamasca, lungo un sentiero ciclopedonale sterrato nei pressi del Canto Alto
Mentre pedalava in sella alla sua mountain bike è stato colpito da un capriolo ed è caduto a terra, morendo sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 9,30, a Pontida (Bergamo) lungo un sentiero ciclopedonale sterrato nei pressi del Canto Alto.

Mentre pedalava l'uomo, del quale non sono ancora note le generalità, si sarebbe trovato davanti il capriolo, che lo avrebbe caricato in maniera molto violenta: colpito al petto, il ciclista è caduto a terra ed è morto sul colpo. Vani infatti i soccorsi del personale inviato dal 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

