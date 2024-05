Cade in un burrone con la moto, grave un 36enne

Due distinti incidenti motociclistici hanno movimentato oggi la Valcamonica. A Capo di Ponte due ragazzi svizzeri stavano facendo trial sulle montagne locali quando, a causa di una passaggio impervio e una manovra un po' azzardata, un motociclista di 36 anni è caduto in un burrone. Il trialista ha fatto una caduta di diversi metri, finendo tra rocce e tronchi, rimediando una lesione al bacino. Ritenendo che l'uomo avesse subito una frattura è stato fatto intervenire l'eliambulanza del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Recuperato il ferito è stata anche riportata sul sentiero la motocicletta. Il trialista è stato trasferito al Civile.

A Niardo

A Niardo invece, nel pomeriggio, un giovane motociclista ha affrontato una curva e la moto ha perso aderenza. Il risultato è stato che centauro e cavalcatura sono finiti in un burrone. Per recuperare il ferito e mettere in sicurezza la motocicletta è intervenuto il soccorso alpino. Il ferito è poi stato trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia. Per lui un ricovero in codice giallo.

A Caino e Polaveno

Giornata sfortunata per i motociclisti. Verso sera altri due incidenti si sono registrati nel Bresciano. È scivolato sulla striscia d'asfalto che dal centro di Caino porta agli ampi tornanti delle Coste di Sant'Eusebio. Una caduta che ha visto il motociclista strisciare a terra per diversi metri. A causa del rischio di trovare traffico all'ingresso di Brescia la centrale del 112 ha inviato sul posto un'eliambulanza che ha trasferito il centauro al Civile. Per lui non si sono manifestate preoccupazioni particolari. Sconterà diversi giorni di degenza per poi rimettersi completamente.

Incidente grave invece verso sera a Polaveno nello scontro tra un'auto e una motocicletta. Due le persone ferite, un trentenne che ha avuto la peggio e un uomo di 59 anni ritenuto ferito lieve. Anche in questo caso è intervenuta l'eliambulanza per trasferire al Civile il ferito più grave in codice rosso.