Cade da 3 metri nel Cremonese, grave un operaio bresciano

Grave infortunio questa mattina a Motta Baluffi (Cremona) per un operaio 38enne originario di Brescia. Dalle prime informazioni pare che l’uomo, al lavoro in un cantiere edile all’interno di una cascina, sarebbe caduto da 3 metri di altezza attorno alle 8.30. Le cause sono ancora da accertare.

L’operaio avrebbe riportato un forte serio alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia.