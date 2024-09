Cade con il monopattino elettrico: uomo in ospedale in codice rosso

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Pian Camuno. Un uomo di origine pakistana, residente nel paese camuno, è caduto per motivi ancora da accertare con il suo monopattino elettrico, poco prima delle 13 in via Agostino Gemelli all’altezza di una rotonda.

Dalle primissime informazioni pare che il conducente del mezzo abbia fatto tutto da solo. Sul posto sono immediatamente giunti il personale sanitario e i carabinieri della Compagnia di Breno. L’uomo, che ha battuto la testa sull’asfalto, è stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale a Sondalo con l’elisoccorso per un trauma cranico. Non sarebbe in pericolo di vita,