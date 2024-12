Caccia, cambiano norme su calendari e ricorsi al Tar

Attraverso la Legge di bilancio sono state introdotte delle rilevanti modifiche alla legge sulla caccia. Modifiche che non mancheranno di far aprire un dibattito nella continua dialettica tra gli anticaccia e gli appassionati delle doppiette. Si tratta di un intervento che per il Governo rappresenta un risultato concreto per il mondo venatorio e per la gestione sostenibile della fauna selvatica.

Le modifiche

Le principali modifiche riguardano la legittimità ribadita dell’esercizio venatorio: si legge nella nuova formulazione che «l’attività venatoria è consacrata e autorizzata per l’intera annata venatoria dalla legge 157/92, garantendo certezza normativa e stabilità». Quindi il legislatore ha trattato di calendari venatori: le Regioni dovranno pubblicare, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio per l’annata, indicando chiaramente per ogni specie cacciabile il periodo, gli orari giornalieri e il numero massimo giornaliero di capi prelevabili.

I pareri necessari dovranno essere acquisiti sia dall’Ispra che dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale. Eventuali scostamenti da tali pareri dovranno essere motivati in modo adeguato. A questo punto il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale assume pari rilevanza rispetto all’Ispra, rafforzando il principio di consultazione e condivisione nelle decisioni. Cambia anche il regime delle impugnazioni dei calendari: i ricorsi vanno presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione e sono state introdotte regole per l’impugnazione nel processo amministrativo.

In caso di contenziosi, viene garantita la continuità dell’attività venatoria attraverso l’applicazione del calendario precedente fino alla sentenza.

«Sono modifiche – sottolinea Barbara Mazzali, Assessore regionale lombardo – che rappresentano un grande risultato per il mondo venatorio. Sono un segno di attenzione verso una tradizione radicata nel nostro territorio e un contributo concreto alla gestione sostenibile della fauna selvatica».