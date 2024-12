Brucia il tetto nella notte, casa di montagna inagibile

Intervento nella notte a Saviore dell’Adamello dove la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Brescia ha inviato tre squadre dai vicini distaccamenti di Edolo, Vezza e Darfo, in località Brata, per un incendio tetto in legno di una casa di montagna. L’abitazione era raggiungibile solo con mezzi fuoristrada 4x4.

Le squadre intervenute dai distaccamenti di Edolo, Vezza e Darfo

L’intervento

L’incendio ha interessato anche i locali sottostanti ed ha reso inagibile l’intera struttura. Non si registrano feriti. Ad allertare i vigili del fuoco i due ragazzi che erano all’interno della casa e che si sono resi conto del propagarsi delle fiamme.

In posto oltre il personale dei Vigili del fuoco anche il personale della locale Protezione civile di Valle di Saviore e il sindaco. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono protratte fino alle 4 del mattino.