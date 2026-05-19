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Brescia, 673 kg di cibo sequestrati in un negozio di via Dalmazia

Ispezione dei Carabinieri in un esercizio commerciale etnico: riscontrate numerose violazioni sulla sicurezza alimentare e sulle procedure di autocontrollo
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I controlli dei carabinieri del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare
I controlli dei carabinieri del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Brescia, con i militari del Nucleo Carabinieri Tutela Agroalimentare di Bergamo, hanno effettuato un servizio di controllo finalizzato alla verifica della regolarità della filiera agroalimentare e alla tutela dei consumatori.
Nel corso dell’attività ispettiva è stato sottoposto a controllo un esercizio commerciale etnico situato in via Dalmazia a Brescia.

Il sequestro

Gli accertamenti hanno consentito di rilevare numerose violazioni amministrative in materia di sicurezza alimentare, tracciabilità dei prodotti e corretta informazione al consumatore.
In particolare, sono state riscontrate irregolarità relative alla mancata o non conforme etichettatura degli alimenti, alla rintracciabilità dei prodotti e alla gestione delle procedure di autocontrollo previste dalla normativa di settore.
Al termine delle verifiche, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 673 chilogrammi di alimenti di varia tipologia e alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 16.500 euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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