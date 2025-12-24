Giornale di Brescia
Brescia, fermati tre fratelli con merce contraffatta in auto

Roberto Manieri
Senza fissa dimora e con precedenti penali, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia per ricettazione e detenzione di prodotti falsi
Un'auto della Polizia - © www.giornaledibrescia.it
Tre fratelli di nazionalità romena di 30, 25 e 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, sono stati fermati e denunciati dalla Polizia di Stato per ricettazione e detenzione di prodotti falsi.

Gli agenti della Squadra Volante li hanno fermati a bordo di una Bmw con targa polacca in via Turati, trovando 14 sacchi di utensili da cucina, 49 set di coltelli di marca prestigiosa, 2 telefoni cellulari sigillati e 35 profumi di lusso, tutti senza ricevute fiscali né tracciabilità. I tre hanno dichiarato di aver acquistato la merce a Milano, ma gli agenti hanno ritenuto i prodotti contraffatti. Il Questore Paolo Sartori ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per 3 anni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
merce contraffattaarrestifratelliPolizia di StatoBrescia
