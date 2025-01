Dopo un anno di caldo a Brescia è arrivato l’inverno

Per Arpa la temperatura media in provincia è stata di 15,6 gradi, un grado oltre il decennio ’91-2000

4 ' di lettura

I campi di Mompiano © www.giornaledibrescia.it

Cosa hanno in comune la siccità in Sicilia, le alluvioni in Emilia Romagna, le supercelle o la morte delle barriere coralline? Il cambiamento climatico. L’aumento delle temperature, infatti, modifica i modelli meteorologici e sconvolge l’equilibrio della natura, innescando una serie di effetti a catena. Nonostante alcuni neghino l’esistenza di questo fenomeno (come se non bastasse, ad esempio, confrontare le fotografie del ghiacciaio del Monte Bianco nel 1980 e oggi), a confermarlo ci sono i dat