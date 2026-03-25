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Nel Bresciano allerta gialla per forte vento

Le previsioni di Regione Lombardia segnalano raffiche tra i 60 e gli 80 km/h nel pomeriggio di oggi, con rafforzamenti significativi nella giornata di domani
Sono attese forti raffiche di vento
Sono attese forti raffiche di vento
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È allerta per vento forte nel Bresciano e in tutta la Lombardia, come riporta AllertaLom, il sito dedicato di Regione Lombardia, che per la nostra provincia segnala un codice giallo a partire dal pomeriggio di oggi.

Un veloce fronte di aria fredda si appresta infatti a valicare l'arco alpino nel corso della serata, portando con sé non solo un calo termico, ma soprattutto un’ondata di maltempo caratterizzata da forti venti settentrionali e fenomeni temporaleschi improvvisi.

È allerta gialla per vento forte sul Bresciano
È allerta gialla per vento forte sul Bresciano

Rischio grandine

Già nel pomeriggio si prevedono con precipitazioni sparse sui rilievi alpini e prealpini: i fenomeni assumeranno prevalentemente il carattere di rovescio e non si escludono rapidi temporali, ai quali potrebbero associarsi locali grandinate di piccole dimensioni.

Raffiche burrascose

Il vero protagonista delle prossime ore sarà però il vento. Se nel pomeriggio si registreranno rinforzi da Sud sulla bassa pianura, la situazione muterà drasticamente dalla serata. Correnti da Nord inizieranno a soffiare con forza a partire dai settori alpini occidentali, superando gli 800-1000 metri di quota e incanalandosi nei fondivalle con il tipico effetto Foehn.

L’ingresso del vento in pianura e sulla fascia prealpina bresciana risulterà improvviso e a tratti burrascoso: sono previste raffiche comprese tra i 60 e gli 80 km/h.

Giovedì di massima allerta

La giornata di domani, giovedì 26 marzo, sarà segnata da una paradossale stabilità atmosferica – con ampie schiarite – che farà però da cornice a una ventilazione molto sostenuta. L'area alpina e prealpina sarà sferzata da venti forti o molto forti in quota, con raffiche che nelle valli più esposte e sui settori occidentali potranno raggiungere la soglia critica dei 100 km/h.

Anche nel Bresciano e nell'area metropolitana di Milano si attendono picchi fino a 80-90 km/h. Prima del definitivo miglioramento, le ultime ore della notte tra oggi e domani potrebbero ancora riservare rovesci o brevi temporali tra il Garda bresciano e il Mantovano.

La raccomandazione resta quella della massima prudenza negli spostamenti e nella messa in sicurezza di strutture leggere o vasi sui balconi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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