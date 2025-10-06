Breno, dalla Regione 5,1 milioni di euro per la nuova piscina

La Giunta della Regione Lombardia ha dato il via libera allo schema di convenzione con il Comune di Breno per la costruzione di una nuova piscina, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Programmazione negoziata, Massimo Sertori. L’intervento sarà finanziato con 5,1 milioni di euro, risorse stanziate dal Fondo Comuni Confinanti, ed è incluso nei progetti di valorizzazione del territorio montano.

I lavori sono già in corso e dovrebbero durare due anni, secondo le prime stime.

La nuova piscina

La nuova struttura natatoria, destinata a servire la media Valle Camonica, è pensata per servire diverse funzioni, dalla pratica sportiva alla riabilitazione, e sarà accessibile a tutte le generazioni. Il Comune di Breno, che agirà come soggetto attuatore, ha presentato un approfondimento tecnico del progetto, che ha ottenuto l’approvazione da parte di Regione Lombardia.

L’assessore Sertori ha sottolineato come questo intervento rappresenti un concreto sostegno alla crescita e all’attrattività delle aree montane lombarde. La nuova piscina confermerà secondo lui l’impegno della Regione nel migliorare la qualità dei servizi sul territorio, favorendo la fruizione e lo sviluppo locale.