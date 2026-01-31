Il convegno sulle concessioni idroelettriche: la registrazione completa

Il futuro delle concessioni idroelettriche e il ruolo strategico dell’energia rinnovabile per i territori montani sono stati i temi al centro del convegno che si è svolto nella sala Assemblee del Bim a Breno. Un incontro promosso in un periodo scelto non a caso, ma topico per la definizione delle nuove regole di assegnazione dei grandi impianti di derivazione. Ospiti d’eccezione il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani (da remoto), cui sarà affidata l’apertura dei lavori, e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Gli interventi

Tra gli interventi più importanti quelli del presidente di Enel Paolo Scaroni e dell’amministratore delegato di Edison Nicola Monti, chiamati a confrontarsi sul quadro normativo e sulle prospettive industriali del comparto idroelettrico. Le conclusioni sono state affidate ai responsabili nazionali dei dipartimenti Economia di Forza Italia Maurizio Casasco, Energia Luca Squeri e Montagna Emily Rini. Il presidente della Comunità montana Corrado Tomasi, tra i principali attori a livello locale della partita e il sindaco di Edolo Luca Masneri, organizzatore dell’iniziativa ed esperto del settore hanno introdotto l’incontro.