Bonus badanti, solo 300 i potenziali beneficiari nel Bresciano

Domande dal primo aprile. Non paga i contributi fino al 2025 chi ha un Isee inferiore ai semilia euro

Una badante assiste un'anziana - © www.giornaledibrescia.it

Dal primo aprile nuovo bonus badanti con esonero contributivo per chi assume una persona che si prende cura di un anziano ultraottantenne non autosufficiente che già goda dell’assegno di accompagnamento. Per accedere alla misura, tuttavia, il datore di lavoro non deve avere un Isee (indicatore della situazione economica equivalente) superiore ai seimila euro annui. Un dato, quest’ultimo, che restringe ai minimi la platea dei beneficiari: si calcola che in provincia di Brescia saranno poco più di