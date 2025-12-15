Giornale di Brescia
Bologna, 16enne ucciso: coetaneo condannato a 11 anni

Il verdetto di primo grado del Tribunale dei minorenni sul ragazzo ucciso a Bologna il 4 settembre del 2024
Il luogo a Bologna dove avvenne l'omicidio di Fallou - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il luogo a Bologna dove avvenne l'omicidio di Fallou - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il collegio di giudici, presieduto dalla presidente del Tribunale per i minori di Bologna, Gabriella Tomai, ha condannato ad una pena di 11 anni e 6 mesi il giovane, all'epoca dei fatti 16enne, che era accusato dell'omicidio di Fallou Sall, il ragazzino di 16 anni ucciso a coltellate il 4 settembre del 2024, in via Piave, dopo che era intervenuto in difesa di un amico, un 17enne bengalese che aveva avuto alcuni screzi con l'imputato. Il minore rispondeva anche del tentato omicidio dell'amico di Fallou, reato derubricato in lesioni gravi e del porto abusivo di un coltello. La Procura aveva chiesto una pena totale di 21 anni. Il processo, che era cominciato il 21 maggio, si è svolto con rito ordinario.

I giudici hanno emesso la sentenza di condanna dopo tre ore di camera di consiglio. Il legale del minore imputato, avvocato Pietro Gabriele, aveva chiesto l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, invocando la legittima difesa. All'uscita dall'udienza ha detto che valuterà l'appello dopo le motivazioni, che saranno disponibili entro 90 giorni.

La reazione della famiglia

«Sono senza parole, non comprendiamo l'entità della pena, che non è commisurata a niente. Confidiamo nell'appello della Procura che sicuramente interverrà». Lo ha detto l'avvocata Loredana Pastore, che assiste i genitori di Fallou Sall, Danila e Mou.

Argomenti
FallouBologna
