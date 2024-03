Bloccati da neve e ghiaccio in Val Cané: recuperati dal Soccorso alpino

Bloccati da neve e ghiaccio in un punto di forte pendenza. È la situazione in cui si sono trovati ieri sera un ragazzo e una ragazza che stavano salendo verso il bivacco Valzaroten, in Val Canè. Non ci hanno pensato due volte e hanno fatto partire la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino della stazione di Temù.

La centrale ha attivato il Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, insieme ai Vigili del fuoco. I soccorritori li hanno raggiunti con gli sci d’alpinismo e messi in sicurezza. Sono infine stati recuperati dall’elisoccorso di Sondrio che li ha portati in ospedale per accertamenti.