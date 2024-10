«Biscotti senza frontiere»: l’iniziativa nelle piazze di Brescia e Desenzano

Sabato 19 e domenica 20 ottobre Medici senza frontiere sarà a Brescia con «Biscotti senza frontiere», una iniziativa solidale per sostenere il Fondo emergenze della stessa associazione.

I volontari distribuiranno a fronte di una donazione minima di 15 euro, una speciale scatola di biscotti in edizione limitata, dal design particolare, che ritrae il fuoristrada realmente utilizzato dagli operatori di Medici senza frontiere nei contesti di emergenza per trasferire pazienti, trasportare forniture mediche e farmaci o raggiungere chi ha bisogno anche nei luoghi più remoti.

«Il sostegno dei tanti donatori privati garantisce sia la nostra indipendenza che la capacità di intervenire in meno di 72 ore in qualsiasi emergenza. Con la donazione per una scatola di biscotti riusciremo ad acquistare 7 kit per medicazioni d’urgenza», sottolinea Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di Medici senza frontiere.

I banchetti con Biscotti senza frontiere saranno a Brescia in corso Palestro all’angolo con contrada del Cavalletto, in Piazza Sant’Alessandro (il sabato) e in Piazza Vescovado (la domenica). A Desenzano i banchetti saranno in Piazza Malvezzi.