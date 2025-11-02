Giornale di Brescia
Frontale auto e autobotte dei pompieri: un morto e 6 feriti in Val Seriana

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 nel tratto tra Albino e Nembro. A perdere la vita il conducente della macchina, un uomo di 34 anni
La zona dell'incidente mortale - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo in viaggio verso un incendio a Scanzorosciate si è scontrata questa mattina con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo di 34 anni, è morto nell'impatto.

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro. L'impatto è stato frontale e molto violento: sull'auto viaggiavano cinque persone, tra cui un minorenne. I passeggeri sono stati assistiti dal personale sanitario giunto sul posto con ambulanze e automedica. Anche un vigile del fuoco è rimasto ferito nell'incidente. In supporto sono state inviate due ulteriori squadre dei vigili del fuoco per prestare assistenza e collaborare con le operazioni di soccorso. 

La vittima

Si chiamava Mouhamadou Bamba Badiane, aveva 34 anni, era di origini senegalesi e abitava a Leffe, in valle Seriana. Non sono gravi le condizioni dei cinque feriti che sono i quattro occupanti dell'auto guidata dallo stesso trentaquattrenne, tra cui un minorenne, e uno dei vigili del fuoco presenti sull'autobotte, che era partita dal comando provinciale di Bergamo. Per ricostruire i dettagli dell'incidente e comprenderne le cause sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Bergamo, che si è occupata dei rilievi.

