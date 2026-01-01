Benvenuto Leonardo, il primo nato a Brescia nel 2026

Si chiama Leonardo il primo bebè venuto al mondo tra Brescia e provincia il primo giorno di gennaio del 2026. La nascita è avvenuta all’ospedale Civile in città: erano le 00.01 quando il bimbo – primogenito – è venuto al mondo. Sta bene e pesa 3,362 chilogrammi.

In totale al Civile nella notte – tra mezzanotte e le 7 del mattino – sono nati 6 bebè. Il secondo vagito è quello di Emaan Fatima, che si è fatta attendere qualche ora: è nata alle 4.22 da mamma Faiza e papà Muhammad, che vivono a Rovato. Anche lei è primogenita e pesa 3,338 chilogrammi.

Emman Fatima e i suoi genitori

Entrambi i parti sono stati spontanei, a termine e senza intoppi. Nottata tranquilla invece nelle sale parto di Poliambulanza e ospedale Sant’Anna. E, per ora, nessuna segnalazione dagli ospedali della provincia.