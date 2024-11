Banca Progetto, arresti e perquisizioni a Brescia

Tre arresti, undici perquisizioni e sequestri di denaro per quasi sette milioni di euro. Sono gli effetti di un’inchiesta della Procura di Brescia condotta dalla Guardia di Finanza che coinvolge Banca Progetto. Le accuse contestate sono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, bancarotta, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali.

Gli arresti

Arrestato un agente finanziario bresciano che lavorava per Banca Progetto, il quale, secondo le indagini, con l’ausilio di un collaboratore e del rappresentante legale di una società avrebbe consentito a quest’ultima di beneficiare di tre prestiti assistiti – per la maggior parte – dal Fondo centrale

di garanzia a favore delle Pmi del Mediocredito Centrale.

I finanziamenti sarebbero stati ottenuti attraverso la produzione di falsa documentazione e l’alterazione dei bilanci della società richiedente, e in parte trasferiti sui conti correnti nella disponibilità dell’agente arrestato, attraverso bonifici giustificati da operazioni commerciali non coerenti.

In particolare lo stesso agente, sebbene formalmente estraneo alla direzione dell’azienda beneficiaria dei prestiti, ne avrebbe assunto sostanzialmente l’amministrazione e «si sarebbe adoperato nella predisposizione di documentazione inattendibile» fanno sapere gli inquirenti.

La perquisizione

Le fiamme gialle bresciane stanno effettuando una perquisizione nella sede milanese di Banca Progetto, a cui è stato richiesto di esibire il modello di organizzazione della società, «allo scopo di valutare eventuali profili di responsabilità amministrativa».

Contestualmente, nell’ambito di altro filone investigativo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Monza, la Finanza sta procedendo all’esecuzione di misure cautelari per analoghe vicende nei confronti di ulteriori persone.