Vigile del fuoco fuori servizio salva dalle fiamme mamma e tre bambini

Un inferno di fiamme in un appartamento nel centro di Bagnolo Mella, poi il coraggio di un Vigile del fuoco volontario che salva una famiglia. Un’abitazione avvolta dal fuoco, il fumo che rende l’aria irrespirabile e una mamma con i suoi tre bambini intrappolata all’interno.

Il fatto

Poteva trasformarsi in tragedia l’incendio divampato alle 7.30 di ieri mattina in una palazzina tra via Leno e viale della Stazione, ma il destino ha voluto che, proprio in quel momento, un Vigile del fuoco volontario del distaccamento di Chiari, di passaggio per caso nella zona, intervenisse evitando il peggio.

La palazzina in cui sono intervenuti i Vigili del fuoco © www.giornaledibrescia.it

Il rogo si è sviluppato in pochi minuti all’interno della casa. Le fiamme hanno rapidamente interessato diversi locali, sorprendendo la famiglia che si trovava ancora all’interno dell’abitazione.

A chiamare i soccorritori sono stati i vicini, allarmati dal fumo e dall’odore acre di bruciato. Decisivo, però, è stato l’intervento del volontario dei Vigili del fuoco di Chiari che, senza esitare, allertato anche lui i soccorsi, ha fermato l’auto e, sfruttando la propria esperienza, è riuscito a mettere in salvo la famiglia, che cercava di farsi strada per raggiungere la porta d’uscita gettando secchi d’acqua sulle fiamme.

Il pompiere quindi ha accompagnato i piccoli e la mamma all’esterno, mettendoli in salvo prima che la situazione degenerasse.

La macchina dei soccorsi

Sul posto sono poi giunte le squadre dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio e dichiarato inagibile l’appartamento gravemente danneggiato dal rogo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Verolanuova, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale, agli ordini del loro comandante Nicola Caraffini, ai quali ora spetterà di chiarire la dinamica dei fatti.

Sono ancora in corso invece le indagini per stabilire le cause dell’incendio, al momento ancora da chiarire. Anche se, da un primo accertamento pare che le fiamme siano partite da un contatore.

Il pompiere fuori servizio ha fatto uscire la madre e i tre figli © www.giornaledibrescia.it

Il coraggio

«Per fortuna che in quel momento un nostro concittadino, di professione artigiano ma soprattutto volontario dei Vigili del fuoco di Chiari – ha spiegato il comandante Caraffini – ha preso in mano la situazione ed è intervenuto, facendo in modo che la donna con i tre figlioletti piccini uscissero quanto prima dall’abitazione. I bambini erano terrorizzati e si trovavano in un angolo della casa e la mamma stava cercando, inutilmente, di spegnere l’incendio che si frapponeva tra di loro e la porta. Se non ci fosse stato lui, la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi».

Un coraggio encomiabile, ma lui, il volontario dei Vigili del fuoco che è intervenuto senza pensarci due volte, preferisce l’anonimato e allontana ogni etichetta di eroe, ribadendo alle forze di Polizia di aver semplicemente fatto ciò che la situazione richiedeva.