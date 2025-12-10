Avis, dalle valli alla Bassa 102 sezioni generose

Dalla sezione di Bagnolo Mella, che nel 2026 spegnerà 60 candeline, a quella di Chiari, che di primavere ne ha viste 74: il mondo bresciano dell’Avis è composto da ben 102 sezioni, con 37.496 soci e 35.500 donatori attivi nel 2024.

Un mondo fatto di grandi numeri e grande generosità che lo scorso anno ha permesso di raccogliere 61.300 sacche di sangue intero, plasma e multicomponenti. Il 3% in meno di quelle del 2023, quando furono 63.177.

Un calo che allora venne spiegato dalla chiusura temporanea per lavori delle unità di raccolta di Montichiari e dell’ospedale di Gardone Val Trompia. Nel 2025 la situazione è positiva: è presto per fare bilanci, ma stando ai dati aggiornati a fine novembre è andata meglio del 2024. Ora non bisogna abbassare la guardia: le donazioni continuano.