Autostrada A4 Brescia-Padova, modifiche alla viabilità a Verona est

Per consentire gli interventi necessari alla costruzione di una galleria ferroviaria tra Verona e Vicenza della nuova linea ferroviaria di alta velocità Torino–Venezia, dal 26 settembre saranno deviate le carreggiate dell’autostrada A4 in corrispondenza di Verona Est.

Questo intervento segue le attività avviate nel maggio scorso dal Consorzio Iricav Due, incaricato da Rete Ferroviaria Italiana, che hanno comportato la temporanea deviazione di un breve tratto della Tangenziale Sud di Verona e l’adeguamento della zona di interconnessione con la Tangenziale Est di Verona.

Le modifiche del tracciato

Dal 26 al 29 settembre, per l’attivazione della deviata Est in direzione Venezia, sono previsti i seguenti interventi:

in carreggiata est, direzione Venezia , i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia (dal km 290+000 al km 291+200) nelle notti di giovedì 26 e venerdì 27 settembre dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo e sabato 28 settembre dalle ore 21:00 alle ore 8:00 del giorno successivo;

in carreggiata ovest, direzione Milano, i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia (dal km 291+200 al km 290+000) nelle notti di venerdì 27 settembre dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del giorno successivo e sabato 28 settembre dalle ore 21:00 alle ore 8:00 del giorno successivo.

Come saranno le carreggiate deviate a Verona Est

Alla riapertura, alle 8 di domenica 29 settembre 2024, in carreggiata Est, tutte le corsie saranno percorribili sul nuovo tracciato deviato.

Dal 4 al 6 ottobre, per l’attivazione della deviata Ovest in direzione Milano, sono previsti i seguenti interventi:

in carreggiata ovest, direzione Milano , i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia (dal km 291+200 al km 290+000) nella notte di venerdì 4 ottobre dalle 21 alle 6 del giorno successivo . Contemporaneamente verrà chiuso lo svincolo di entrata per Milano del casello di Verona Est;

nella notte successiva, sabato 5 ottobre, dalle 22 fino alle 4 di domenica 6 ottobre, sarà necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di uscita e lo svincolo di entrata del casello di Verona Est. I viaggiatori provenienti da Venezia e diretti a Milano saranno obbligati a uscire e rientrare in autostrada al casello di Verona Est per proseguire il loro viaggio.

Alla riapertura, alle 4 di domenica 6 ottobre 2024, in carreggiata Ovest, tutte le corsie saranno percorribili sul nuovo tracciato deviato.

Tempistiche

La deviazione di entrambe le carreggiate, che garantisce le tre corsie per senso di marcia, proseguirà fino all’inizio del 2025 e fino a quando Iricav Due non avrà completato i lavori necessari. La nuova configurazione delle carreggiate richiederà particolare attenzione alla guida, comportando la riduzione della velocità da parte dei viaggiatori per poter garantire la massima sicurezza e fluidità veicolare.

«Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, consapevole dei disagi per i viaggiatori e proattiva nella gestione delle interferenze dei lavori dell’alta velocità – si legge nel comunicato stampa –, ha predisposto un piano di informazione e sensibilizzazione ad hoc tramite pannelli a messaggio variabile, carrelli mobili, il sito InViaggio di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, il sito Infoviaggiando.it, l’applicazione di messaggistica istantanea Telegram e anche attraverso due postazioni CB Advisor, un impianto appositamente configurato per trasmettere automaticamente un messaggio radio di avvertimento preregistrato e statico sulle frequenze a banda cittadina, con ripetizione ciclica, per allertare gli autotrasportatori dell’approssimarsi delle deviazioni. I viaggiatori potranno così essere informati e informarsi in tempo reale, attraverso i diversi canali, sulla presenza di possibili disagi, rallentamenti e altri cantieri in corso».