Autostrada A4, chiusure notturne a Rovato, Ospitaletto e Ponte Oglio

Diversi caselli autostradali bresciani durante le prossime notti saranno interessati da chiusure straordinarie per manutenzione o pavimentazione.

Rovato

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 della serata di mercoledì 13 alle 5 del mattino di giovedì 14 novembre sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

Ospitaletto

Sempre per lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione e di pavimentazione, dalle ore 21 di giovedì 14 novembre alle 5 di venerdì 15 novembre sarà chiusa la stazione di Ospitaletto, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Brescia – e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Rovato o di Brescia ovest.

Ponte Oglio

Dalle 21 di venerdì 15 alle 5 di sabato 16 novembre sarà invece chiusa la stazione di Ponte Oglio, in entrata in entrambe le direzioni. Sarà consentito entrare alla stazione di Grumello o di Palazzolo.