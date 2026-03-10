Giornale di Brescia
Automobile Club Brescia organizza un corso gratuito per ufficiali di gara

Il corso prevede la formazione e l’abilitazione per le figure di verificatore sportivo e verificatore tecnico
La sede bresciana dell'Automobile Club © www.giornaledibrescia.it
La sede bresciana dell'Automobile Club © www.giornaledibrescia.it
L'Automobile Club Brescia organizza un corso gratuito per ufficiale di gara con qualifiche di verificatore sportivo e verificatore tecnico, per formare nuove figure tecniche a supporto delle competizioni automobilistiche.

L’iniziativa  

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per tutti gli appassionati che desiderano entrare a far parte del mondo del motorsport. Il corso si terrà il 16, 17 e 19 marzo dalle 18 nella sede Aci Brescia in via Enzo Ferrari e si concluderà con un esame finale. È rivolto a maggiorenni con cittadinanza italiana, cittadinanza europea residenti in Italia o cittadini di altri Paesi residenti in Italia da almeno due anni. 

«L'Automobile Club Brescia continua a investire nella formazione e nella crescita del movimento sportivo sul territorio – dichiara il presidente Aldo Bonomi –. Formare nuovi Ufficiali di Gara significa garantire qualità, sicurezza e professionalità alle competizioni, ma anche offrire ai giovani e agli appassionati un'occasione concreta per trasformare la propria passione in impegno attivo. Con questo corso vogliamo offrire una concreta occasione di crescita a chi intende mettere la propria passione al servizio dello sport.»

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l'ufficio sportivo dell'Aci Brescia all'indirizzo email o al numero 030/2397334. Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito.

