Bus in fiamme in Svizzera, sei morti: «Un uomo si è dato fuoco»

A riferirlo sono stati alcuni testimoni, anche se questa versione non è ancora stata confermata dalle autorità locali. Il primo bilancio parla anche di cinque feriti
L'autobus in fiamme
L'autobus in fiamme
Le fiamme che avvolgono la carcassa di lamiera dell’autobus in una palla di fuoco, le urla dei testimoni sotto shock. Sono le immagini che giungono dalla tragedia che ha colpito il Canton Friburgo in Svizzera, dove il rogo di un autopostale – bus adibito al trasporto della posta e che consente l’accesso anche a passeggeri – ha provocato secondo la polizia almeno 6 morti e 5 feriti tra cui anche un soccorritore. Tre sono in condizioni critiche, mentre i media riportano testimonianze inquietanti – non ancora confermate dalle autorità – secondo cui a provocare l’incendio sarebbe stato un uomo che si è dato fuoco.

I fatti

L’allarme è scattato intorno alle 18.30 locali a Kerzers, una ventina di chilometri a ovest di Berna. I primi a riportare la notizia sono stati i portali Blick e 20min.ch insieme al quotidiano La Liberté, mentre in serata la polizia ha confermato l’incidente parlando inizialmente di «diversi morti e feriti» di cui uno trasportato a Zurigo in elicottero, prima di dare in serata un primo bilancio della tragedia di sei morti – ancora da identificare – e cinque feriti.

Nel frattempo, numerosi video e foto del rogo, registrati da testimoni, sono iniziati a rimbalzare in rete, mostrando l’orrore dei passanti, le fiamme alte diversi metri che avvolgono completamente il bus provocando una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, il lavoro dei vigili del fuoco nel tentativo di spegnere l’incendio.

La testimonianza

Un filmato ottenuto dal quotidiano svizzero Blick mostra un uomo con il volto annerito dal fumo. Gli viene chiesto cosa sia successo. «Un uomo si è dato fuoco all’interno», risponde in albanese. Poi agita le braccia e continua: «Si è versato della benzina e si è dato fuoco!». Altri testimoni oculari hanno riferito la stessa ricostruzione.

 

La polizia ha indicato che una persona sarebbe implicata ma ha sottolineato di non poter confermare quanto riferito dai media, parlando di «errore umano» ma senza poter escludere «un’azione deliberata». Sulla tragedia è stata aperta un’indagine che dovrà chiarire quanto accaduto, mentre secondo la polizia è impossibile determinare con le prime informazioni se si sia trattato o meno di un atto terroristico.

