Auto sulla folla durante una parata di Natale in Olanda, diversi feriti

Le persone coinvolte sarebbero almeno nove secondo testimoni oculari, tre gravi. Per la polizia non sarebbe un atto volontario
Polizia olandese - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad este di Amsterdam, provocando diversi feriti: almeno 10 secondo testimoni oculari, di cui tre sarebbero in gravi condizioni. Lo riferiscono media olandesi.

La polizia locale descrive l'episodio come «grave» senza tuttavia fornire dettagli sulle circostanze dell'accaduto. Diverse ambulanze ed elicotteri dei servizi di emergenza sono sul posto. «Non sembra frutto di un atto volontario» non ha però tardato ad sottolineare la Polizia locale.

Argomenti
auto sulla follaOlanda
