Auto sulla folla a New Orleans, almeno 10 morti e 35 feriti

Almeno dieci persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite dopo che un veicolo ha investito la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese di New Orleans, negli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn. Secondo le prime informazioni, un'auto ha investito la gente a Bourbon Street a velocità elevata, prima che il conducente, a quanto affermano testimoni sul posto, scendesse e iniziasse a sparare con un'arma. La polizia ha poi risposto al fuoco. Il capo della Polizia di New Orleans, Anne Kirkpatrick, ha dichiarato che «è stato un atto terroristico».

#BREAKING

NEW YEAR’S TRAGEDY ON BOURBON ST:



🔴Driver drove into the crowd along the street and gun fire erupted around 3 a.m.

🔴 10 people are dead, 35 are injured

🔴 Two officers were shot

🔴 City officials labeling this as a terrorist attack@FOX8NOLA pic.twitter.com/rPxw2QU3Yx — Andrés Fuentes (@news_fuentes) January 1, 2025

Le 35 persone rimaste ferite sono state trasportate in cinque ospedali: lo riferisce l'agenzia ufficiale di preparazione alle catastrofi della città, Nola Ready. Si tratta degli ospedali University Medical Center, Touro Hospital, East Jefferson General Hospital, Ochsner Medical Center Jefferson Campus e Ochsner Baptist Campus.

La strage è avvenuta nel popolare quartiere francese della città, che è una zona turistica piena di bar e ristoranti dove si prevedeva un grande affollamento per la notte di Capodanno.

The NOPD is deploying drones in support of public safety for today's New Year's Eve activities and tomorrow's Sugar Bowl festivities. (Dec. 31, 2024 & Jan. 1, 2025) The drones will be utilized in and around the 8th District including the French Quarter, CBD & Superdome area. pic.twitter.com/AKs6TOpeQK — New Orleans Police Department (@NOPDNews) December 31, 2024

L'attacco è avvenuto inoltre poche ore prima che la città ospitasse la partita annuale di football americano universitario, il Sugar Bowl, un campionato importante a cui partecipano le migliori squadre: oggi, l'Università della Georgia avrebbe dovuto affrontare Notre Dame. Circostanze per le quali – riferiscono i media americani – era stata rafforzata la sicurezza con il dispiegamento di tutti gli agenti disponibili.