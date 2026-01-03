Auto a fuoco a Vezza d’Oglio, traffico e lunghe code sulla Ss42
Non si registrano feriti: ancora da chiarire le dinamiche del rogo
L'auto andata a fuoco a Vezza - Foto Vigili del Fuoco © www.giornaledibrescia.it
Un’auto ha preso fuoco nella mattinata di oggi lungo la Ss42, nel territorio comunale di Vezza d'Oglio. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, che ha provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza del veicolo. Non si registrano feriti.
L’incendio ha però causato forti ripercussioni sul traffico della valle, con rallentamenti e disagi alla circolazione. Sono in corso le valutazioni per chiarire le cause del rogo.
