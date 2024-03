Attentato terroristico a Mosca in una sala concerti: almeno 40 morti

Una sparatoria, che ha causato la morte di almeno 40 persone e il ferimenti di altre 100, è avvenuta questa sera a Mosca nella sala concerti Crocus City Hall. Ci sarebbe stata anche un’esplosione.

Secondo i media russi gli aggressori, non meno di tre vestiti in tuta mimetica, avrebbero usato delle mitragliatrici. Le forze speciali di Mosca avrebbero quindi preso d'assalto il teatro e sarebbero in corso le ricerche di quattro uomini in abiti mimetici che potrebbero essere fuggiti dalla scena del crimine.

The rescuers cannot start extinguishing the fire, they are still waiting for the special forces, which are not yet on the scene. Almost an hour has passed since the attack began. More than 100 people are reportedly trapped in the burning building. pic.twitter.com/t08sxwiRDz