C’è stato un attacco hacker a 77 aziende italiane

Un gruppo di hacker ha rivendicato l’attacco ai database di 77 aziende italiane, tra le quali ci sono anche diverse testate giornalistiche, fra cui il Giornale di Brescia. L’attacco informatico non ha colpito direttamente i sistemi informatici aziendali di Editoriale Bresciana, bensì la piattaforma esterna del fornitore che eroga il servizio sfogliatore web della copia digitale del nostro quotidiano, oltre che l’app GdB digital.

Non c’è al momento alcuna evidenza che i dati presenti nella piattaforma del fornitore siano stati effettivamente acquisiti da terzi. Sicuramente non è stato possibile accedere ad alcuna informazione di pagamento (ad esempio il numero di carta di credito) perché questi dati non sono in alcun modo comunicati all’esterno. I dati infatti non sono in possesso del fornitore esterno e dunque non possono essere stati violati dagli hacker.

Il fornitore, facente capo al gruppo inglese Naviga, ha immediatamente disattivato gli ambienti informatici sotto attacco (tra cui nei giorni scorsi lo sfogliatore del GdB, che allo stato attuale è stato ripristinato) e ha attivato un team di cybersecurity dedicato per investigare gli effetti dell’attacco e prevenire ulteriori danni.

Editoriale Bresciana ha provveduto a notificare al Garante della Privacy quanto accaduto e ad informare gli utenti, consigliando loro di applicare quelle che sono buone prassi di sicurezza: prestare massima attenzione a qualsiasi mail inusuale e modificare in via preventiva la password d’accesso al sito GdB+.