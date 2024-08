Ats Brescia riceve il premio «Animali in Città 2024» di Legambiente

Per il quarto anno consecutivo Ats Brescia ha ricevuto da Legambiente il premio nazionale «Animali in Città», posizionandosi al primo posto (valutati complessivamente 25 indicatori) tra tutte le 46 Aziende sanitarie che hanno fornito i dati, ottenendo anche il miglior risultato nella valutazione complessiva tra tutte le grandi Aziende sanitarie con oltre 1milione di abitanti.

Attraverso l’indagine «Animali in città» viene analizzato l’impegno che ogni amministrazione attua nella gestione degli animali d’affezione e compagnia e dei servizi che offre agli animali e ai cittadini. Particolare rilievo è stato attribuito alla attività formativa che Ats Brescia mette in campo in modo strutturato da anni: verso i cittadini, realizzando il corso per proprietari di cani (così detto «Patentino») e corsi accreditati in materia di interventi assistiti con animali; verso le associazioni zoofile del territorio a tutela del benessere degli animali da compagnia; verso la scuola dell’infanzia con il progetto «Se lo conosci diventerete amici».

Un ulteriore punto di forza di questa Agenzia è la attività svolta dal Canile Sanitario, in particolare rivolta al controllo demografico di cani rinvenuti privi di proprietario e gatti di colonia.